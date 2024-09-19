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رياضة

ليفاندوفسكي على رأس تشكيل برشلونة ضد موناكو

Lebanon 24
19-09-2024 | 15:00
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أعلن مدرب فريق برشلونة هانزي فليك عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه موناكو الفرنسي، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.
واستقر فليك على الدفع برافينيا في الهجوم على الجناح الأيسر، ليجاور ثنائية لامين جمال على الجبهة اليمنى، وروبرت ليفاندوفسكي كمهاجم صريح.
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وجاءت تشكيلة الفريق الكتالوني كالتالي:
شتيغن - كوندي - كوبارسي - إينيغو مارتينيز - بالدي - كاسادو - غارسيا - بيدري - لامين جمال - ليفاندوفسكي - رافينيا.
في المقابل، يبدأ موناكو المباراة بتشكيلة مكونة من:
فيليب كون - فاندرسون - ثيلو كيرير - ساليسو - سينجو - كامارا - دينيس زكريا - أكليوش - مينامينو - إلياس بن صغير - إيمبولو.
(روسيا اليوم)
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