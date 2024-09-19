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رياضة

فوز الحكمة على البشائر العماني في سلة ابو ظبي

Lebanon 24
19-09-2024 | 15:41
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 استهل الحكمة بيروت مشواره في دورة الوحدة الاماراتية الدولية لكرة السلة، بفوز كبير على البشائر العماني 91-67 في ثالث مباريات اليوم الاول للبطولة في صالة "مبادلة أرينا" بالعاصمة الاماراتية ابو ظبي.
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وكان افضل مسجل للفائز  نعيم رباي 14 نقطة، واختير أفضل لاعب في المباراة.
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