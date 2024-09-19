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رياضة

حكم تشيلي سابق يعترف بإنقاذ ميسي من طرد مقابل قميصه

Lebanon 24
19-09-2024 | 23:00
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اعترف الحكم الدولي التشيلي السابق كارلوس تشانديا بأنه أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من طرد مستحق في الوقت بدل الضائع، للسماح له بلعب نهائي كوبا أميركا 2007 مقابل الحصول على قميصه.
جاء هذا الاعتراف، الخميس، بعد سبعة عشر عاما من تحكيم مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا 2007 بفنزويلا بين الأرجنتين والمكسيك التي أدارها تشانديا خلال تصريحاته لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية.
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وأوقف ميسي إحدى الهجمات باليد، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "التانغو" بثلاثية دون رد قبل النهاية بدقيقتين تقريبا وهو الأمر الذي كان سيكلفه بطاقة صفراء ثانية وبالتالي طرده من اللقاء.
وقال تشانديا (59 عاما): "ميسي لمس الكرة بيده متعمدا، لكن الواقعة كانت تجري في خط الوسط، ولم تكن هناك فرصة متاحة أمام المكسيك للتسجيل، لم أمنحه بطاقة صفراء فقط قمت بتحذيره لأنه بقي 2:30 دقيقة للعب ولم أرغب في منعه من اللعب في النهائي".
وأضاف: "ذهبت إلى ميسي وقلت له إن هذه اللعبة تستحق بطاقة صفراء، لكن قراري (بعدم منحه الإنذار) سيكلفك قميصك".
وتوجه الحكم التشيلي السابق عقب نهاية المباراة، إلى غرفة منتخب الأرجنتين ليحصل على قميص ميسي هدية بعد حمايته من البطاقة الصفراء أمام المكسيك.
وأكمل تشانديا: "في الواقع، كان ميسي يريد أن يمنحني القميص في الملعب، لكني قلت له: لا لا، خذه إلى غرفة الملابس، ثم جاء وتركه لي هناك".
(الأناضول)
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