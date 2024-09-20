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رياضة

يركزون على جمالها فقط.. الحكمة الحسناء منزعجة من هذه الرسائل!

Lebanon 24
20-09-2024 | 01:20
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يبدو أن الحكمة الألبانية إيمانويلا روستا، منزعجة من وصفها بـ "الحكمة المثيرة"، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى حذف حسابها على منصة "إنستغرام"، بعد تلقي رسائل جنسية من الجماهير.

وتعتبر الحكمة البالغة من العمر 30 عاماً هي أول امرأة تدير مباراة في الدوري الممتاز للرجال في بلادها وأول حكم دولي ألباني، ومن المقرر أن تدير مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا للسيدات يوم الخميس بين سبورتنغ لشبونة وريال مدريد.
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وهاجمت الحكمة عناوين الأخبار التي وصفتها بـ "الحكمة المثيرة" بدلاً من التركيز على قدراتها في إدارة المباريات.

وقالت روستا لوكالة فرانس برس في تصريحات نقلتها "ماركا" الإسبانية: يجب أن يركزوا أكثر على احترافيتي أكثر من الأشياء الأخرى، عليك أن تقاتل بقوة حتى يتم قبولك، التحكيم ليس مسألة مرتبطة بجنس، بل كفاءة لاتخاذ قرارات جيدة.

وأضافت: "ركزت رابطة الحكام الألبان دائماً على تعزيز النساء، لذا فإن حالتي ليست، آمل ألا يكون اليوم بعيدا عندما يكون هناك أربع نساء يحكمن مباراة في فئة الرجال، على الرغم من أن البيئة يهيمن عليها الذكور، إلا أنني أشعر بالاحترام والتقدير للعمل الذي أقوم به في الميدان".

ومن بين العناوين الرئيسية المكتوبة عن روستا قبل مباراة دوري الأبطال للسيدات، تم وصفها بـ "الحكمة المثيرة التي ترفع درجة الحرارة"، بينما جاء عنوان آخر في مباراة بدوري أبطال أوروبا في عام 2022 أنها "سرقت الأضواء" على الرغم من كونها الحكم الرابع فقط.

ولعبت روستا كرة السلة في ألبانيا قبل التحول إلى كرة القدم أثناء دراسة التربية البدنية، قبل أن تصبح حكمة بعد ذلك، إذ توازن حالياً بين مسيرتها التحكيمية والعمل كمعلمة تربية بدنية.

وأدارت الحكمة 15 مباراة في الدوري الألباني الممتاز للرجال، من بينها مباراتان فقط هذا الموسم. (العربية)
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