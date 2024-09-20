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رياضة

مهاجم أرسنال السابق متهم بتهريب مخدرات!

Lebanon 24
20-09-2024 | 04:30
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ألقت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في إسكتلندا، القبض على اللاعب الإنكليزي جاي إيمانويل توماس، مهاجم أرسنال السابق وغرينوك مورتون الحالي، بتهمة الاتجار في المخدرات.

وتأتي هذه الواقعة بعد شهرين فقط من انتقال إيمانويل توماس إلى نادي مورتون، الذي انضم إليه في 26 تموز 2024، في صفقة انتقال حُر بعد نهاية عقده مع نادي كيدمينستر المنافس في دوري الدرجة الخامسة الإنكليزي.
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وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن مهاجم أرسنال السابق، أُلقي القبض عليه وهو بحوزته 60 كليو غرامًا من مخدر "القنب"، بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (793620 دولار) في مطار ستانستيد.

وتمت إجراءات القبض على إيمانويل توماس، البالغ من العمر 33 عامًا، ولاعب نادي غرينوك مورتون المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسكتلندي، من قبل ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "لقد تم توجيه اتهامات إلى رجل ألقت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في إسكتلندا القبض عليه أمس، فيما يتعلق بمصادرة حوالي 60 كيلوغرامًا من القنب في مطار ستانستيد في وقت سابق من هذا الشهر".

وأضاف بيان الوكالة الوطنية بخصوص القبض على مهاجم أرسنال السابق: "لقد تم اعتقال جاي إيمانويل توماس (33 عامًا)... واستجوابه من قبل ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بعد اكتشاف مخدرات تقدر قيمتها بنحو 600 ألف جنيه إسترليني في حقائبه من قبل ضباط جوازات في الثاني من أيلول"..

وجرى توجيه الاتهام لإيمانويل توماس بالاتجار في المخدرات، وهو رهن الاحتجاز، ومن المتوقع أن يمثل أمام القضاء في وقت لاحق من اليوم". (winwin)
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