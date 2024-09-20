انتصاران للاعبي فريق الأمن العام في بطولة فنون قتالية في مصر

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فاز محمد علي شور الملقب "سنايبر" من مدينة صور على منافسه المصري أمير محمود عادل، في نزال احترافي بالفنون القتالية، أجري في محافظة المنوخية في مصر، ضمن بطولة نظمتها جمعية "ايسكا".كذلك فاز علي هيثم سرور ابن بلدة البازورية على منافسه المصري بلال أسامة.ويتولى الإشراف على شور المدرب وسيم غالب ديب. واللاعبان والمدرب ضمن فريق الأمن العام اللبناني للفنون القتالية، وقد أهدي الفوز الى "الجنوب اللبناني الصامد".