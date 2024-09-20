بيدري بعد السقوط أمام موناكو: برشلونة قوي كالثور

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طمأن بيدري لاعب برشلونة، جماهير الفريق بعد السقوط (2-1)، ضد موناكو، مساء الخميس، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في ملعب لويس الثاني.وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "طرد إريك جارسيا (في الدقيقة 10) كان خطأ في التواصل ويمكن أن يحدث. لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى".وأضاف: "لم يكن لدينا وقت لنُظهر شيئًا بعد الطرد. ليست هذه الطريقة التي أردنا أن نبدأ بها دوري الأبطال. ليطمئن الناس. سنبذل كل ما بوسعنا في المباريات السبع المتبقية".