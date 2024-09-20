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رياضة

بيدري بعد السقوط أمام موناكو: برشلونة قوي كالثور

Lebanon 24
20-09-2024 | 07:53
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طمأن بيدري لاعب برشلونة، جماهير الفريق بعد السقوط (2-1)، ضد موناكو، مساء الخميس، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في ملعب لويس الثاني.

وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "طرد إريك جارسيا (في الدقيقة 10) كان خطأ في التواصل ويمكن أن يحدث. لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى".
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وأضاف: "لم يكن لدينا وقت لنُظهر شيئًا بعد الطرد. ليست هذه الطريقة التي أردنا أن نبدأ بها دوري الأبطال. ليطمئن الناس. سنبذل كل ما بوسعنا في المباريات السبع المتبقية".
 
وعن الإرهاق البدني للاعبي برشلونة، علق: "صحيح أننا ركضنا 3 أضعاف. علينا أن نتعافى لنكون جاهزين يوم الأحد. سنكون في أفضل حالة، وبدنيًا نحن في وضع جيد. نشعر بالإرهاق، لكن الفريق قوي كالثور".

وحول عودة أنسو فاتي للمشاركة، أجاب: "لقد هنأت أنسو. لديَّ تقدير كبير له وأنا سعيد من أجله". (كووورة)
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