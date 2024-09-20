دي تسيربي: "رابيو بحاجة إلى الوقت ليكون جاهزاً"

يحتاج لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو إلى "أسبوعين أو ثلاثة" كي يكون جاهزاً بشكل كامل للعب مع فريقه الجديد مارسيليا، وذلك وفق ما أعلن مدرب الأخير الإيطالي روبرتو دي تسيربي.

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وأتمّ مارسيليا الأحد التعاقد مع رابيو كلاعب حر بعد وصوله إلى نهاية عقده مع يوفنتوس الإيطالي في حزيران. وقدّم ابن الـ29 عاماً تضحيات مالية كبيرة كي ينضم إلى النادي المتوسطي، وهو الذي كان يتقاضى 7 ملايين يورو سنوياً وفقاً للصحافة الإيطالية.وقال دي تسيربي في المؤتمر الصحافي المخصص لمواجهة ليون الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري إن "رابيو بحاجة إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كي يستعيد مستواه. يجب التفكير أنه هنا لمدة موسمين وليس لمدة شهرين"، مشدداً "لا نريد المخاطرة في استعجال الأمور وخسارته".وتابع "نحن أصلاً فريق جيد ومعه، بجاهزية 100 بالمئة، سنصبح أيضا أقوى". (بي إن سبورتس)