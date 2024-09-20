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رياضة
4 غيابات تضرب قائمة ريال مدريد أمام إسبانيول
Lebanon 24
20-09-2024
|
16:08
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أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه التي ستواجه إسبانيول، على ملعب سانتياغو بيرنابيو غدا السبت، لحساب منافسات الأسبوع السادس من عمر الليغا.
وشهدت قائمة الميرينجي غياب الرباعي "دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس وإبراهيم دياز".
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وفيما يلي قائمة ريال مدريد:
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فران
الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - فرلاند ميندي
الوسط: بيلينجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر
الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريك
ويحل النادي الملكي ثانيا في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة "المتصدر"، بينما يقع إسبانيول بالمركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط. (كووورة)
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