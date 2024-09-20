4 غيابات تضرب قائمة ريال مدريد أمام إسبانيول

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أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه التي ستواجه إسبانيول، على ملعب سانتياغو بيرنابيو غدا السبت، لحساب منافسات الأسبوع السادس من عمر الليغا.وشهدت قائمة الميرينجي غياب الرباعي "دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس وإبراهيم دياز".حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فرانالدفاع: كارفاخال - ميليتاو - فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - فرلاند مينديالوسط: بيلينجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولرالهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريكويحل النادي الملكي ثانيا في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة "المتصدر"، بينما يقع إسبانيول بالمركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط. (كووورة)