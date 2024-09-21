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رياضة
المُباراة النهائية ستُقام في دولة عربية.. "الفيفا" يعلن جدول مباريات كأس القارات
Lebanon 24
21-09-2024
|
01:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ان النسخة الأولى من كأس القارات للأندية ستتضمن 5 مباريات، وسيلعب نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية في الدوحة.
وتحل البطولة، التي تم الإعلان عنها في كانون الأول من العام الماضي، محل كأس العالم للأندية السنوية، والتي ستقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من عام 2025.
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ويستضيف نادي العين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا، فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا في 22 أيلول الجاري، في الجولة الفاصلة لكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، ويلتقي الفائز مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في القاهرة في 29 نشرين الأول المقبل.
وتنتقل الأحداث بعدها إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي بطل كأس ليبرتادوريس 2024 (لم يحدد بعد) مع فريق باتشوكا المكسيكي بطل كأس أبطال الكونكاكاف في 11 كانون الأول المقبل، وهي المباراة التي وصفها "الفيفا" بأنها "قمة الأميركيتين".
وفي 14 كانون الأول ، يلتقي الفائز من مواجهة بطل ليبرتادوريس وباتشوكا مع الفائز من المباراة الثانية التي ستجمع الأهلي مع الفائز من مباراة العين وأوكلاند في كأس التحدي، لحجز مكان في نهائي كأس القارات أمام ريال مدريد في 18 كانون الأول المقبل.(روسيا اليوم)
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