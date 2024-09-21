لمنع التوتر مع مبابي.. هذا ما فعله ريال مدريد

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استطاع ثنائي ريال مدريد جود بيلنغهام وفينيسيوس جونيور من الحصول على زيادة في راتبهما السنوي ليتساويا مع زميلهما الفرنسي كيليان مبابي، وذلك لمنع وجود أي توتر في الفريق، وفقا لتقارير في إسبانيا.ووصل قائد منتخب فرنسا كلاعب حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، وتم منحه 15 مليون يورو كراتب سنوي، ما يجعله صاحب أعلى أجر في النادي متقدما على بيلنغهام وفينيسيوس.وعلى الرغم من حصوله على مكافأة كبيرة تضاف إلى دخله السنوي، فإن الراتب الذي يتقاضاه مبابي يظل هو الحد الأقصى لريال مدريد، حيث حصل كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وإيدن هازارد سابقا على نفس المبلغ.لكن قبل انضمام المهاجم، كان بيلنغهام وفينيسيوس على قمة سلم الأجور في مدريد، حيث كان الثنائي يتقاضى 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.ومع ذلك، زعمت صحيفة "أو كيه دياريو" أن الفارق في الراتب البالغ 5 ملايين يورو لصالح مبابي، ربما جعل إدارة ريال مدريد تشعر بعدم الارتياح والتخوف، وهو ما دفع النادي إلى اتخاذ إجراء زيادة الثنائي الإنكليزي والبرازيلي.وقرر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، جعل رواتب اللاعبين الثلاثة متساوية، بحسب ما ذكرته الصحيفة، وذلك لتجنب أي خلافات محتملة بينهما.(العربية)