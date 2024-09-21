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رياضة

مدرب نادي النصر السعودي: نعلم بالتحديات ونعمل على التحضير الجيد لها

Lebanon 24
21-09-2024 | 07:00
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أطلق المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب نادي النصر السعودي الجديد تصريحات نارية في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد فوز العالمي على الاتفاق.
 
وصرح بيولي قائلا: "سبب توقيعي مع النصر واضح جدا أريد الفوز بلقب الدوري نحن على علم بالتحديات التي تنتظرنا وسنعمل على التحضير الجيد واتخاذ القرارات الصائبة".
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وتابع: "وجدت في فريقي إمكانيات عالية وكل مدرب يجب أن يضع بصمته الخاصة لعبنا مباراة جيدة وهناك مساحة كبيرة للتطور وأنا راض تماما عما رأيته من اللاعبين في هذا اللقاء وجدت رغبة كبيرة لديهم وأرى أن هناك فرصة كبيرة للتطور خاصة من اللاعبين الشباب". (روسيا اليوم)
 
 
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