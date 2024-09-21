في 18 دقيقة.. نيكولاس جاكسون يدخل تاريخ تشيلسي

حقق المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون عدة أرقام مميزة بعدما سجل هدفين خلال مواجهة فريقه تشيلسي ضد مضيفه وستهام اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقص جاكسون شريط أهداف المباراة في وقت مبكر، وبالتحديد في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الثاني بحلول الدقيقة 18.

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وذكرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم، أنه منذ مطلع الموسم الماضي في الدوري الإنكليزي الممتاز، حين انضم جاكسون إلى تشيلسي قادما من فياريال، سجل السنغالي 18 هدفا من دون ركلات جزاء، أي أكثر من محمد صلاح ودومينيك سولانكي وألكسندر إيساك وسون هيونغ مين وكاي هافيرتز.

وأضافت الشبكة، أن جاكسون تجاوز السجل التهديفي للفرنسي أوليفييه جيرو بقميص نادي تشيلسي في الدوري الإنكليزي.

ومن جانبها، كشفت شبكة "أوبتا"، أن هدفي جاكسون في شباك وستهام بعد 18 دقيقة هما الأسرع للاعب من تشيلسي في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ هدفي المهاجم الإيفواري ديدييه دروغبا أمام ميدلسبره في كانون الثاني 2005 (17 دقيقة). (روسيا اليوم)