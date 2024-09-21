ضحية جديدة للاعب ريال مدريد.. صفع عامل غرف خلع الملابس وفيديو يوثق!

التقطت الكاميرات مقطع فيديو من تدريبات ريال مدريد، يظهر ضحية جديدة لأنطونيو روديغر، مدافع النادي الملكي المثير للجدل دائمًا.



والضحية هذه المرة هو "مانولين" عامل غرف خلع الملابس في طاقم ريال مدريد، والذي أظهرت الكاميرات روديغر وهو يقوم بصفعه على الوجه.

😅 Ni el utillero del Real Madrid se libra de las "palizas" de Rüdiger...



🔗 https://t.co/HKDYWceP98 🔗 pic.twitter.com/d8EEqGYkp6 — ElDesmarque (@eldesmarque) September 20, 2024 Advertisement

وبدأ روديغر هذه الصيحة حينما صفع كيليان مبابي عقب هدفه الأول مع ريال مدريد في مرمى أتالانتا بنهائي السوبر الأوروبي.



وبعد أن سجل روديغر هدفه أمام شتوتجارت في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا، تسابق لاعبو ريال مدريد على صفع الدولي الألماني.



أبرز من تحدثوا عن ذلك كان كيليان مبابي نفسه، والذي قال إنه "تعرض للصفع كثيرًا من روديغر" لذلك كان أول من صفعه بعد هدف شتوتغارت. (جول)