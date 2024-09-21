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رياضة

ضحية جديدة للاعب ريال مدريد.. صفع عامل غرف خلع الملابس وفيديو يوثق!

Lebanon 24
21-09-2024 | 23:00
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التقطت الكاميرات مقطع فيديو من تدريبات ريال مدريد، يظهر ضحية جديدة لأنطونيو روديغر، مدافع النادي الملكي المثير للجدل دائمًا.

والضحية هذه المرة هو "مانولين" عامل غرف خلع الملابس في طاقم ريال مدريد، والذي أظهرت الكاميرات روديغر وهو يقوم بصفعه على الوجه.
 
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وبدأ روديغر هذه الصيحة حينما صفع كيليان مبابي عقب هدفه الأول مع ريال مدريد في مرمى أتالانتا بنهائي السوبر الأوروبي.

وبعد أن سجل روديغر هدفه أمام شتوتجارت في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا، تسابق لاعبو ريال مدريد على صفع الدولي الألماني.

أبرز من تحدثوا عن ذلك كان كيليان مبابي نفسه، والذي قال إنه "تعرض للصفع كثيرًا من روديغر" لذلك كان أول من صفعه بعد هدف شتوتغارت.  (جول)
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