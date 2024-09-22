فوز النجمة على الغازية والأنصار على تجمع شباب بعلبك

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استهل النجمة حامل اللقب مسيرته في الدوري العام اللبناني ال65 في كرة القدم، بالفوز على ضيفه الشباب الغازية 3 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في ختام المرحلة الاولى.وسجل للفائز كولينز وحسن كوراني ومحمد صادق من "بنالتي" في الدقائق 7 و 69 و 94.في حين افتتح الأنصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة مشواره برباعية نظيفة 4 - 0، امام تجمع شباب بعلبك على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون.وسجل ل"الزعيم الاخضر" السنغالي الحاج مالك تال ومحمد الموسى (خطأ في مرماه) ونادر مطر وحسن معتوق في الدقائق 18 و 27 و 33 و 69.