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رياضة
فوز النجمة على الغازية والأنصار على تجمع شباب بعلبك
Lebanon 24
22-09-2024
|
11:57
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استهل النجمة حامل اللقب مسيرته في الدوري العام اللبناني ال65 في كرة القدم، بالفوز على ضيفه الشباب الغازية 3 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في ختام المرحلة الاولى.
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وسجل للفائز كولينز وحسن كوراني ومحمد صادق من "بنالتي" في الدقائق 7 و 69 و 94.
في حين افتتح الأنصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة مشواره برباعية نظيفة 4 - 0، امام تجمع شباب بعلبك على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون.
وسجل ل"الزعيم الاخضر" السنغالي الحاج مالك تال ومحمد الموسى (خطأ في مرماه) ونادر مطر وحسن معتوق في الدقائق 18 و 27 و 33 و 69.
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