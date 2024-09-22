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رياضة

هل سيفقد الريال خدمات النجم الإنكليزي؟

Lebanon 24
22-09-2024 | 12:54
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بات ريال مدريد مهددا بخسارة خدمات جود بيلينغهام وداني كارفاخال، نجمي الفريق، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، الثلاثاء المقبل، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وكتب خورخي بيكون، الصحفي الشهير بشبكة "ريليفو" على حسابه عبر "إكس": "جود بيلينغهام ما زال يعاني من آلام في الكتف، وسيتم اتخاذ قرار بشأن استدعائه لمباراة ديبورتيفو ألافيس أو استبعاده غدا".
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وأضاف: "نفس الأمر ينطبق على داني كارفاخال الذي تلقى ضربة قوية وقد يحصل على راحة إذا لم يتعافَ بنسبة 100%". (كوورة)
 
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