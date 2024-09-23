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رياضة
وَضعت أطفالها تحت الحماية.. المديرة التنفيذية لنادي روما تشعل غضب الجمهورّ
Lebanon 24
23-09-2024
|
02:00
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تنحت اليونانية لينا سولوكو عن منصبها كمديرة تنفيذية لنادي روما الإيطالي لكرة القدم، وذلك على خلفية إقالة الأيقونة دانييلي دي روسي من تدريب فريق العاصمة.
وتغادر سولوكو المنصب الذي شغلته أيضا مع نادي أولمبياكوس، بعد أقل من عام على وصولها إلى روما الذي قال في بيان مقتضب: "يُعلِن روما اليوم أن المديرة التنفيذية لينا سولوكو استقالت من منصبها. نشكر لينا على خدماتها المخلصة خلال فترة حرجة للنادي ونتمنى لها التوفيق في مساعيها المستقبلية".
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وباتت سولوكو هدفاً لغضب جماهير روما بعد إقالة دي روسي بشكل مفاجئ الأربعاء نتيجة البداية السيئة للموسم والحديث عن توتر العلاقة بينه وبين الإدارة.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سولوكو وأطفالها وضعوا تحت حماية الشرطة بعد التهديدات، في وقت رفع بعض مشجعي روما لافتة خارج ملعب تريغوريا الخاص بالتمارين يصفونها فيها بـ "الشريرة". (بي إن سبورتس)
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