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رياضة

المنتخب المصري مهدد بالاستبعاد من المشاركة في كأس العالم.. ما القصة؟

Lebanon 24
22-09-2024 | 16:00
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يعيش المنتخب المصري حالا من الإرباك بعد تقاريرعن التهدبد بالاستبعاد من المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ويوجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه غينيا بيساو، بعد مرور 4 جولات من أصل 10.
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وحسب صحيفة "بليك" السويسرية، فإنه من المحتمل استبعاد مصر من استكمال تصفيات كأس العالم، بسبب مستحقات متأخرة عليها لإحدى الشركات في سويسرا لتنظيم المباريات الودية.

وأوضح التقرير أن إحدى الشركات السويسرية التي تنظم المباريات، لها مبلغ مستحق لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن هذا المبلغ لم يتم سداده بعد، ففي 5 كانون الأول 2023، أدانت محكمة الفيفا الاتحاد بتهمة خرق العقد، وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم غرامة من لجنة الانضباط بالفيفا في 22 شباط 2024، مع مهلة سداد مدتها 30 يومًا. لكن مسؤولي "الجبلاية" لم يقوموا بدفع أي أموال.

وتابعت الصحيفة أن اللجنة التأديبية فرضت يوم 19 آب غرامة أخرى وحددت أيضًا موعدًا نهائيًا بعد 30 يومًا لدفع المبلغ بالكامل وهو ما لم يتم لحين نشر الخبر. (winwin)
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