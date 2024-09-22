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رياضة
غشّ على حساب المصلحة الشخصية.. قصة غريبة بين ميسي وحكم دولي!
Lebanon 24
22-09-2024
|
23:00
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روى حكم الساحة التشيلي السابق كارلوس تشانديا قصة غريبة عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وتعود هذه القصة إلى بطولة كوبا أميركا 2007، التي أُقيمت في فنزويلا؛ حيث حصل اللاعب المُلقب بـ"البولغا" على المركز الثاني صحبة "الألبيسيليستي".
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وأدار تشانديا مباراة الأرجنتين والمكسيك، بنصف نهائي كوبا أميركا 2007؛ حيث تلقى ميسي بطاقة صفراء عند الدقيقة الـ50، قبل أن يحسم الفريق الأرجنتيني الفوز لصالحه بثلاثية نظيفة (3-0).
وارتكب ميسي مخالفة في الوقت بدل الضائع؛ حيث لمس الكرة بيده، ليصبح اللاعب الأرجنتيني مُهددًا بالطرد والغياب عن المباراة النهائية، بيد أن تشانديا ذهب إلى نجم برشلونة السابق، وقال له إن هذه اللعبة تستدعي الحصول على بطاقة صفراء ثانية، لكنها بدلًا من ذلك "ستكلفه قميصه"، حسب ما أوضح حكم الساحة المعتزل عبر تصريحات تلفزيونية.
وأضاف تشانديا أن ميسي عرض أن يخلع قميصه ويمنحه إياه على أرضية الملعب، لكنه طلب من النجم الأرجنتيني الانتظار لحين العودة إلى غرف الملابس، وهو ما حدث بالفعل.
وشارك ميسي بالفعل في المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا 2007، ضد البرازيل، لكن المنتخب الأرجنتيني خسر بثلاثية نظيفة، ليفقد فرصة التتويج باللقب القاري. (winwin)
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