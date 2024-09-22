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رياضة

بعشرة لاعبين.. أرسنال يخطف تعادلا مثيرا من السيتي

Lebanon 24
22-09-2024 | 15:17
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خطف أرسنال تعادلا مثيرا من مانشيستر سيتي في المباراة التي جرت بين الفريقين، الأحد، ضمن الأسبوع  الخامس من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وتقدم إيرلينغ هالاند لأصحاب الأرض في الدقيقة 9 قبل أن يتعادل ريكاردو كالافيور للضيوف في الدقيقة 22.
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وفي الدقيقة 45 من الشوط الأول، أضاف غابرييل ماغاليس لأرسنال قبل أن يدرك جون ستونز التعادل للسيتي في الدقيقة 90+7 من المباراة.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي بينما وصل رصيد أرسنال إلى 11 نقطة في المركز الرابع خلف ليفربول وأستون فيلا ولكل منهما 12 نقطة.

وشهدت المباراة، طرد لاعب من أرسنال ليضطر إلى لعب الشوط الثاني كاملا بـ10 لاعبين بعد إقصاء تروسارد في نهاية الشوط الأول، لحصوله على إنذارين. (سكاي نيوز)
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