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رياضة

بعد خيبة الابطال.. برشلونة يصالح جماهيره

Lebanon 24
23-09-2024 | 01:10
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تغلب برشلونة على مضيفه فياريال، بنتيجة 5-1، مساء اليوم الأحد، في سادس جولات الدوري الإسباني، على ملعب لا سيراميكا.

خماسية البارسا حملت توقيع ليفاندوفسكي "هدفين" ورافينيا "هدفين" وبابلو توري في الدقائق 20 و35 و58 و75 و83.
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وسجل أيوزي بيريز، هدف فياريال في الدقيقة 38.
 
وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما ظل فياريال رابعا برصيد 11 نقطة. (كووورة)
 
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