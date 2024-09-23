بعد خيبة الابطال.. برشلونة يصالح جماهيره

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تغلب برشلونة على مضيفه فياريال، بنتيجة 5-1، مساء اليوم الأحد، في سادس جولات الدوري الإسباني، على ملعب لا سيراميكا.خماسية البارسا حملت توقيع ليفاندوفسكي "هدفين" ورافينيا "هدفين" وبابلو توري في الدقائق 20 و35 و58 و75 و83.وسجل أيوزي بيريز، هدف فياريال في الدقيقة 38.