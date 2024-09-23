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رياضة

فوز مثير لباير ليفركوزن على فولفسبورغ

Lebanon 24
23-09-2024 | 02:18
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اقتنص باير ليفركوزن فوزاً مثيراً جداً من ضيفه فولفسبورغ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة الأحد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وافتتح فولفسبورغ التسجيل عبر مدافع ليفركوزن نوردي موكيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة.
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وسريعاً تعادل فلوريان فيرتز لليفركوزن في الدقيقة 14 وفي الدقيقة 32 تقدم جوناتان تاه لأصحاب الأرض قبل أن يتعادل سيباستيان بورنوا لفولفسبورغ في الدقيقة 37، ثم وضع ماتياس سفانبيرغ الضيوف في المقدمة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 45+1.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 48 تمكن بييرو هينكابي من التعادل لليفركوزن قبل أن يحسم حامل اللقب الفوز والثلاث نقاط لصالحه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90+3  عبر مهاجمه فيكتور بونيفاس.

ورفع ليفركوزن رصيده بذلك إلى 9 نقاط في المركز الثاني فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 3 نقاط في المركز الـ13.(بي ان سبورتس)
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