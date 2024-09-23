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رياضة

بعد شتمه الحكم.. هل سيُعاقب بيلينغهام؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 04:41
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، حقيقة تعرض الإنكليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد لعقوبة بسبب سبه لخوسيه لويس مونيرا مونتيرو، حكم مباراة الميرنغي وإسبانيول، السبت الماضي، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
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وظهر بيلينغهام في لقطة يحتج بوضوح على أحد قرارات الحكم، وبعد أن نال بطاقة صفراء، ودون أن يراه الحكم، سب نجم ريال مدريد مونتيرو بالقول "أنت قطعة من القذارة".

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لن تتخذ اللجنة الفنية للحكام أي إجراءات أو عقوبات ضد بيلينغهام بسبب الإهانة المثيرة للجدل التي أطلقها اللاعب الإنكليزي.

وأشارت إلى أن الشكوى من اللجنة الفنية للحكام ترفع عادة عندما تدلى بتصريحات علنا في الملعب أو خلال مؤتمر صحفي، أما إذا صدرت كلمات خلال المباراة ولم يسمعها الحكم، فإن الأمر لا يخضع للمتابعة.

وأوضحت أنه قد تتدخل أطراف ثالثة وتقدم شكوى، كما حدث الموسم الماضي في الحادثة بين بيلينجهام وجرينوود في مباراة خيتافي ضد ريال مدريد، لكن في النهاية أرشفت الشكوى لاحقا. (كووورة)
 
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