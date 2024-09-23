28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد شتمه الحكم.. هل سيُعاقب بيلينغهام؟
Lebanon 24
23-09-2024
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، حقيقة تعرض الإنكليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد لعقوبة بسبب سبه لخوسيه لويس مونيرا مونتيرو، حكم مباراة الميرنغي وإسبانيول، السبت الماضي، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
Advertisement
وظهر بيلينغهام في لقطة يحتج بوضوح على أحد قرارات الحكم، وبعد أن نال بطاقة صفراء، ودون أن يراه الحكم، سب نجم ريال مدريد مونتيرو بالقول "أنت قطعة من القذارة".
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لن تتخذ اللجنة الفنية للحكام أي إجراءات أو عقوبات ضد بيلينغهام بسبب الإهانة المثيرة للجدل التي أطلقها اللاعب الإنكليزي.
وأشارت إلى أن الشكوى من اللجنة الفنية للحكام ترفع عادة عندما تدلى بتصريحات علنا في الملعب أو خلال مؤتمر صحفي، أما إذا صدرت كلمات خلال المباراة ولم يسمعها الحكم، فإن الأمر لا يخضع للمتابعة.
وأوضحت أنه قد تتدخل أطراف ثالثة وتقدم شكوى، كما حدث الموسم الماضي في الحادثة بين بيلينجهام وجرينوود في مباراة خيتافي ضد ريال مدريد، لكن في النهاية أرشفت الشكوى لاحقا. (كووورة)
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما كان يُخطّط له "إجتماع الضاحية".. موقع أميركي يكشف
Lebanon 24
هذا ما كان يُخطّط له "إجتماع الضاحية".. موقع أميركي يكشف
12:30 | 2024-09-22
22/09/2024 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة اختفاء طائرة تابعة لـ"طيران الشرق الأوسط" فوق قبرص؟
Lebanon 24
ما حقيقة اختفاء طائرة تابعة لـ"طيران الشرق الأوسط" فوق قبرص؟
10:31 | 2024-09-22
22/09/2024 10:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيفعل نصرالله؟ تقريرٌ إسرائيلي يعلن!
Lebanon 24
ماذا سيفعل نصرالله؟ تقريرٌ إسرائيلي يعلن!
12:00 | 2024-09-22
22/09/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب خفية" في لبنان.. إقرأوا ما قيلَ عن "أخطر معركة" في العالم!
Lebanon 24
"حرب خفية" في لبنان.. إقرأوا ما قيلَ عن "أخطر معركة" في العالم!
13:00 | 2024-09-22
22/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قصة عجيبة في لبنان" من عالم التجسس.. تفجير البيجر "خيالي"!
Lebanon 24
"قصة عجيبة في لبنان" من عالم التجسس.. تفجير البيجر "خيالي"!
16:00 | 2024-09-22
22/09/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:27 | 2024-09-23
الديربي الإيطالي.. ميلان أطاح بالإنتر
02:18 | 2024-09-23
فوز مثير لباير ليفركوزن على فولفسبورغ
01:10 | 2024-09-23
بعد خيبة الابطال.. برشلونة يصالح جماهيره
23:00 | 2024-09-22
غشّ على حساب المصلحة الشخصية.. قصة غريبة بين ميسي وحكم دولي!
16:00 | 2024-09-22
المنتخب المصري مهدد بالاستبعاد من المشاركة في كأس العالم.. ما القصة؟
15:17 | 2024-09-22
بعشرة لاعبين.. أرسنال يخطف تعادلا مثيرا من السيتي
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
23/09/2024 13:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
23/09/2024 13:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
23/09/2024 13:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24