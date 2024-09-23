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رياضة

ضربة جديدة لبرشلونة.. ما علاقة تير شتيغن؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 07:46
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ضربة قوية تعرض لها نادي برشلونة الإسباني، بعد الكشف عن إصابة حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن، التي اتضح إنها إصابة خطيرة، ستبعده طوال الموسم.

ووفقا لنادي برشلونة الإسباني من المتوقع غياب مارك أندري تير شتيغن، عن الملاعب لفترة طويلة، وذلك لاضطراره إلى إجراء جراحة بسبب "تمزق كامل" في وتر الركبة.
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وقال برشلونة: "أكدت الفحوص التي أجريت للاعب الفريق الأول مارك أندريه تير شتيغن إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة لركبته اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية بعد ظهر الاثنين، وبمجرد اكتمال العملية سيتم إصدار تحديث جديد".
 
وتعرض تير شتيغن للإصابة في نهاية الشوط الأول عندما هبط بشكل سيئ على قدمه اليمنى وهو يحاول التقاط كرة عرضية، فنقل على حمالة إلى خارج الملعب بعد تدخل المسعفين وهو ممدد يصرخ من الألم. (سكاي نيوز عربية) 
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