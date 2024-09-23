28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صامسون سبور يواصل انطلاقته القوية في الدوري التركي
Lebanon 24
23-09-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حافظ فريق صامسون سبور على انطلاقته القوية في الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ"، بعدما عاد بفوز ثمين من خارج ملعبه أمام مضيفه ريزة سبور بهدف دون رد، الأحد، في الجولة السادسة من المسابقة.
الفوز هو الثاني تواليا، والرابع هذا الموسم لصامسون سبور ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم للمركز الثالث في جدول الترتيب العام، فيما تجمد رصيد ريزة سبور عند 4 نقاط بتلقيه خسارته الرابعة تواليا ليحتل المركز الرابع عشر.
Advertisement
هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني عن طريق الكاميروني جولز نتشام بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من زميله زكي يافرو.
وفي نفس الجولة، تعادل قاسم باشا على ملعبه مع ضيفه أنطاليا سبور بدون أهداف، في مباراة شهدت طرد الكرواتي جوسيب بريكالو لاعب قاسم باشا في الدقيقة 77 للتدخل العنيف مع المقدوني إردال راكيب لاعب أنطاليا سبور.
ورفع صاحب الأرض رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما رفع الضيوف رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز التاسع. (الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قرّره مجلس الوزراء بشأن التعويضات على الراتب للقطاع العام
Lebanon 24
هذا ما قرّره مجلس الوزراء بشأن التعويضات على الراتب للقطاع العام
06:19 | 2024-09-23
23/09/2024 06:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو بعد زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة تكشف عن أمرٍ يُخيفها جدّاً ما هو؟
Lebanon 24
بالفيديو بعد زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة تكشف عن أمرٍ يُخيفها جدّاً ما هو؟
09:10 | 2024-09-23
23/09/2024 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رحلات مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رحلات مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر
13:03 | 2024-09-23
23/09/2024 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يكشف "ثغرة أمنية".. تسريبٌ حصل وتفاصيله مهمة!
Lebanon 24
نصرالله يكشف "ثغرة أمنية".. تسريبٌ حصل وتفاصيله مهمة!
06:00 | 2024-09-23
23/09/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مهمّ من وزير التربيّة يتعلّق بإقفال المدارس.. إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
قرار مهمّ من وزير التربيّة يتعلّق بإقفال المدارس.. إليكم ما أعلنه
05:49 | 2024-09-23
23/09/2024 05:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:37 | 2024-09-24
من يخلف الحارس شتيغن في برشلونة؟.. 6 بدلاء
13:09 | 2024-09-23
فحوصات رودري تغير الأجواء في مانشستر سيتي
10:15 | 2024-09-23
محمد صلاح يوجه رسالة لزميله أحمد فتحي.. ماذا قال؟
07:46 | 2024-09-23
ضربة جديدة لبرشلونة.. ما علاقة تير شتيغن؟
04:41 | 2024-09-23
بعد شتمه الحكم.. هل سيُعاقب بيلينغهام؟
03:27 | 2024-09-23
الديربي الإيطالي.. ميلان أطاح بالإنتر
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
24/09/2024 10:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
24/09/2024 10:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
24/09/2024 10:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24