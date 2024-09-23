صامسون سبور يواصل انطلاقته القوية في الدوري التركي

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حافظ فريق صامسون سبور على انطلاقته القوية في الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ"، بعدما عاد بفوز ثمين من خارج ملعبه أمام مضيفه ريزة سبور بهدف دون رد، الأحد، في الجولة السادسة من المسابقة.الفوز هو الثاني تواليا، والرابع هذا الموسم لصامسون سبور ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم للمركز الثالث في جدول الترتيب العام، فيما تجمد رصيد ريزة سبور عند 4 نقاط بتلقيه خسارته الرابعة تواليا ليحتل المركز الرابع عشر.هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني عن طريق الكاميروني جولز نتشام بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من زميله زكي يافرو.وفي نفس الجولة، تعادل قاسم باشا على ملعبه مع ضيفه أنطاليا سبور بدون أهداف، في مباراة شهدت طرد الكرواتي جوسيب بريكالو لاعب قاسم باشا في الدقيقة 77 للتدخل العنيف مع المقدوني إردال راكيب لاعب أنطاليا سبور.ورفع صاحب الأرض رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما رفع الضيوف رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز التاسع. (الأناضول)