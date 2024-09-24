يويفا يعترف بخطأ تحكيمي ضد ألمانيا

اعترف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بوجود خطأ تحكيمي بعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة ألمانيا بعد لمسة يد على المدافع الإسباني مارك كوكوريا خلال المواجهة التي جمعت البلدين في ربع نهائي كأس أوروبا في حزيران الماضي، وفقاً لما علمته وكالة فرانس برس الاثنين من مصدر مقرب من يويفا.

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وبعد مشاورات تجرى بشكل دوري مع الحكام الأوروبيين، أوضحت لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي بأنّه كان يجب احتساب ركلة جزاء جرّاء لمسة يد على كوكوريا إثر تسديدة من جمال موسيالا في الوقت الإضافي حيث كانت النتيجة متعادلة 1-1.



وبعد أن اعتبر الحكم أنتوني تايلور بأنّ لمسة اليد مشروعة على اعتبار أنّ ذراعه كانت ثابتة، لم يجد تايلور ضرورة في العودة إلى تقنية الحكم المساعد "في أيه آر" ولم يُطلب منه ذلك أيضاً من الحكم ستيوارت أتويل المسؤول عن هذه التقنية في المباراة.



نجح بعدها ميكل ميرينو في تسجيل هدف ثان لمصلحة إسبانيا وقيادتها للفوز (2-1) وبلوغ الدور نصف النهائي قبل أن تفوز على إنجلترا في النهائي وتتوّج باللقب. (بي إن سبورتس)