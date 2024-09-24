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رياضة
"نادال" و"ألكاراز" يتحدان مجددًا.. عودة مثيرة في كأس ديفيز!
Lebanon 24
24-09-2024
|
11:20
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تشهد نهائيات كأس ديفيز للتنس تجدد الشراكة بين نادال وألكاراز بعد تعاونهما سويا في منافسات زوجي تنس الرجال في أولمبياد باريس 2024.
انضم النجم الإسباني رافاييل نادال إلى تشكيلة إسبانيا للمشاركة في الأدوار النهائية لبطولة "كأس ديفيز" للتنس التي تستضيفها مدينة ملقة الإسبانية.
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كما انضم ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى تشكيلة الفريق الإسباني التي اختارها القائد ديفيد فيرير إلى جانب روبرتو باوتيستا وبابلو كارينو ومارسيل جرانويرس.
ولم يشارك نادال (38عاما) الفائز بـ22 لقبا في بطولات "الغراند سلام" الأربع الكبرى في أي مباراة منذ أولمبياد باريس حينما خرج من الدور الثاني في فئة فردي الرجال على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش قبل أن يخسر رفقة ألكاراز في دور الثمانية لمنافسات زوجي الرجال أمام الثنائي الأميركي أوستن كرايتشيك وراجيف رام.
وانسحب نادال من بطولة أميركا المفتوحة وكأس ليفر، حيث ما زال يعاني من متاعب صحية قلصت مشاركاته على مدار الموسمين الماضيين.
يذكر أن الأدوار النهائية بكأس ديفيز ستقام في الفترة من 19 إلى 24 من شهر تشرين ثاني المقبل وستلعب إسبانيا التي تتطلع للتتويج باللقب لأول مرة منذ عام 2019 مع هولندا في دور الثمانية بعد اجتيازها مرحلة المجموعات. (روسيا اليوم)
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