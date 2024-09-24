فتاة إسبانية تنهار بسبب لامين جمال.. فما القصة؟

استجاب النجم الإسباني الشاب لامين يامال جمال، مهاجم فريق برشلونة، لطلب سائق سيارة، بتوجيه رسالة إلى ابنة أخيه.

وظهر يامال في مقطع فيديو وهو يستقل سيارة أجرة، وطلب منه سائق السيارة أن يوجه رسالة إلى ابنة أخيه. وبالفعل استجاب اللاعب الشاب البالغ من العمر17 عاما لطلب سائق التاكسي، وألقى التحية على ابنة أخيه في مقطع فيديو.

وظهرت الفتاة بدورها في مقطع فيديو آخر وهي تتلقى رسالة لامين جمال، لتنهار فرحا بها.