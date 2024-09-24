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رياضة

فتاة إسبانية تنهار بسبب لامين جمال.. فما القصة؟

Lebanon 24
24-09-2024 | 16:11
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استجاب النجم الإسباني الشاب لامين يامال جمال، مهاجم فريق برشلونة، لطلب سائق سيارة، بتوجيه رسالة إلى ابنة أخيه.
 
وظهر يامال في مقطع فيديو وهو يستقل سيارة أجرة، وطلب منه سائق السيارة أن يوجه رسالة إلى ابنة أخيه. وبالفعل استجاب اللاعب الشاب البالغ من العمر17 عاما لطلب سائق التاكسي، وألقى التحية على ابنة أخيه في مقطع فيديو.
وظهرت الفتاة بدورها في مقطع فيديو آخر وهي تتلقى رسالة لامين جمال، لتنهار فرحا بها.
 
 
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يذكر أن لامين جمال تم تصعيده إلى الفريق الأول لبرشلونة العام الماضي، بعد تدرجه في فرق الفئات السنية بأكاديمية النادي الكتالوني.

وخطف النجم الإسباني الشاب الأضواء بتألقه اللافت مع منتخب بلاده، الذي ساهم في تتويجه بلقب "يورو 2024".

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك لامين جمال في 7 مباريات مع برشلونة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 أخرى. 
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