ليلة دراماتيكية.. ريال مدريد يتخطى ألافيس

تخطّى ريال مدريد عقبة ضيفه ديبورتيفو ألافيس بصعوبة بفوزه عليه بثلاثة أهداف لهدفين الثلاثاء في المرحلة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وتناوب كلّ من لوكاس فاسكيز (1) وكيليان مبابي (40) ورودريغو (48) على تسجيل أهداف الميرينغي.في المقابل بصم كلّ من كارلوس بينافيديز (85) وإنريكي غارسيا "كيكي" (86) على هدفي الفريق الضيف.وهو الفوز الخامس لفريق العاصمة الإسبانية في الليغا خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدّر الذي يستضيف خيتافي الأربعاء.في المقابل تكبّد ألافيس خسارته الثالثة هذا الموسم في المسابقة المحلية مقابل 3 انتصارات وتعادل واحد ليتجمّد رصيده عند 10 نقاط في المرتبة الثامنة مؤقتاً. (بي إن سبورتس)