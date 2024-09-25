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رياضة
موعد الكلاسيكو حُدّد.. برشلونة في ورطة
Lebanon 24
25-09-2024
|
02:08
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استقرت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" على موعد لقاء الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم السبت 26 تشرين الاول المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا.
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وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الموعد يأتي عكس المواسم السابقة التي أقيم فيها اللقاء في تمام الساعة 4:15 مساءً أو حتى الواحدة ظهرًا، من أجل منح الفرصة لجماهير الفريقين في قارة آسيا لمتابعة اللقاء.
وأوضحت الصحيفة، أن الوقت الجديد للمباراة، سيضع برشلونة في ورطة، من خلال حصوله على وقت أقل من أجل الراحة.
وأضافت الصحيفة، أن برشلونة سيلعب أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء 23 تشرين الأول المقبل على ملعب مونتغويك، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
على الجانب آخر، سيحصل ريال على مهلة أكبر للراحة، لأنه سيلعب يوم الثلاثاء 22 أمام بوروسيا دورتموند بنفس الجولة. (كووورة)
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