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رياضة

مبابي يثير قلق ريال مدريد.. وأنشيلوتي يطمئن الجماهير

Lebanon 24
25-09-2024 | 07:34
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أثار نجم فريق ريال مدريد كيليان مبابي حالة من القلق في النادي بعد مباراته أمس الثلاثاء ضد ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني.
 
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مبابي غادر ملعب "سانتياغو برنابيو" وهو يشعر ببعض الانزعاج الطفيف في ساقه اليسرى.
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وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها ذات الصحيفة: "مبابي بخير يعاني من بعض الحمل الزائد لقد طلب مني التغيير هو يؤدي بشكل جيد للغاية وأعتقد أننا نلعب جيدا في الهجوم". (روسيا اليوم)
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