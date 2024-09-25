مبابي يثير قلق ريال مدريد.. وأنشيلوتي يطمئن الجماهير

أثار نجم فريق ريال مدريد كيليان مبابي حالة من القلق في النادي بعد مباراته أمس الثلاثاء ضد ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني.



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وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها ذات الصحيفة: "مبابي بخير يعاني من بعض الحمل الزائد لقد طلب مني التغيير هو يؤدي بشكل جيد للغاية وأعتقد أننا نلعب جيدا في الهجوم". (روسيا اليوم) وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مبابي غادر ملعب "سانتياغو برنابيو" وهو يشعر ببعض الانزعاج الطفيف في ساقه اليسرى.وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها ذات الصحيفة: "مبابي بخير يعاني من بعض الحمل الزائد لقد طلب مني التغيير هو يؤدي بشكل جيد للغاية وأعتقد أننا نلعب جيدا في الهجوم". (روسيا اليوم)