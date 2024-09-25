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رياضة

"مسيرة العظماء".. أول تعليق من رونالدو بعد اعتزال رافائيل فاران

Lebanon 24
25-09-2024 | 14:00
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أشاد أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو بمسيرة زميله السابق في ريال مدريد ومانشستر يونايتد رافائيل فاران الذي أعلن اعتزاله كرة القدم في أعقاب سلسلة من الإصابات المتلاحقة.
وقرر رافائيل فاران المدافع الدولي الفرنسي بطل العالم (2018) ووصيف بطل المسابقة (2022) وضع حد لمسيرته المميزة في الملاعب والتي انطلقت من نادي لانس الفرنسي وصولا إلى فريق كومو الإيطالي بعد مرور لافت جدا مع فريقي ريال مدريد ومانشستر يونايتد.
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ونشر فاران صورة تجمعه برونالدو وذلك عبر حسابه على "إنستغرام" ليعلق أسطورة الكرة البرتغالية على اعتزال زميله السابق في الريال بتعليق مميز قائلا":
 "مسيرة عظيمة وأسطورة في كرة القدم.. تهانينا يا أخي أتمنى أن نراك مجددا قريبا".
(روسيا اليوم)
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