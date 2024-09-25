Advertisement

رياضة

برشلونة يحسم صفقة تشيزني.. خطوة استراتيجية لتعويض غياب شتيغن الطويل

Lebanon 24
25-09-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1252038-638629034767460747.png
Doc-P-1252038-638629034767460747.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي برشلونة لاتفاق للتعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، في صفقة انتقال حر لخلافة الألماني تير شتيغن المصاب.

وأكد الصحفي البولندي توماش فلودارشيك أن تشيزني سيكون لاعبا ببرشلونة في الساعات القليلة المقبلة بعد اجتياز الاختبارات الطبية يوم الخميس.
Advertisement

وبات البولندي الخيار الأمثل لبرشلونة من أجل تعويض الحارس الألماني الذي سيغيب عن النادي الكتالوني في ما تبقى من مباريات في الموسم (8 أشهر) بسبب معاناته من تمزق كامل في الوتر الرضفي في ركبته اليمنى.

وكان تشيزني قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، قبل نهاية عقده مع يوفنتوس، وكانت آخر مشاركاته مع بولندا في كأس أوروبا (يورو 2024).

وصرح البولندي لصحيفة "سبورت" الكتالونية قائلا "برشلونة هو أحد أفضل النوادي في العالم. وأنا أفكر في الأمر، نحن في محادثات".

وأضاف "أتفهم الوضع الصعب الذي نشأ بعد إصابة تير شتيغن، وأعتقد أنه سيكون من عدم الاحترام من جهتي عدم النظر في هذا الخيار".

وقالت مصادر صحيفة إن إدارة برشلونة اعتبرت تشيزني الأفضل من بين جميع المرشحين لحراسة مرمى الفريق خلال ما تبقى من الموسم الحالي، لكن قبل إتمام الاتفاق يجب أن يتواصل مع مسؤولي يوفنتوس بخصوص أحد البنود المدرجة في عقده.

ويحتاج تشيزني إلى حل موقفه التعاقدي مع يوفنتوس، حيث إنه أنهى عقده من أجل الاعتزال، لكنه فعل ذلك بإدراج بند ينص على أنه إذا انضم لناد رفيع المستوى قبل فترة زمنية معينة من إنهاء العقد، فيجب عليه تسديد مبلغ مالي للنادي.

وأشارت سبورت أن هذا المبلغ ليس كبيرا، لكن برشلونة يأمل أن يقوم تشيزني بحل هذا الإشكال أولا قبل التوقيع على العقد الرسمي.

واتفق حارس مرمى أرسنال الأسبق على إنهاء العقد مع يوفنتوس قبل سنة من انتهائه بشكل رسمي في 30 حزيران 2025.

وخاض تشيزني 252 مباراة بقميص يوفنتوس منذ انضمامه من روما مقابل 18.4 مليون يورو، وحافظ على نظافة شباكه في 100 مباراة، وتصدى لتسع ركلات جزاء بنسبة نجاح 73%.

كما توج بثمانية ألقاب مع يوفنتوس، حيث فاز بالدوري 3 مرات وبكأس إيطاليا 3 مرات وبالسوبر الإيطالي مرتين.  (الجزيرة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2024-09-25
07:34 | 2024-09-25
06:25 | 2024-09-25
02:08 | 2024-09-25
00:44 | 2024-09-25
16:11 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24