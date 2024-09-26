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رياضة

الإصابة تحرم مبابي من لحظة تاريخية

Lebanon 24
26-09-2024 | 02:00
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ستحرم الإصابة التي تعرض لها كيليان مبابي نجم ريال مدريد من مواجهة تاريخية مع شقيقه إيثان الذي يلعب ضمن صفوف ليل الفرنسي، إذ سيلتقي الفريقان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورحل إيثان عن سان جيرمان مجانا عقب نهاية عقده على خطى شقيقه كيليان الذي رحل بالطريقة ذاتها وانضم إلى ريال مدريد لينضم الشقيق الأصغر إلى ليل مدة 3 مواسم.
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وأعلن ريال مدريد اليوم الأربعاء معاناة مبابي من إصابة عضلية، مما يؤكد غياب الدولي الفرنسي عن الكثير من المباريات الكبرى مع الميرنغي أبرزها ضد أتلتيكو مدريد في الديربي يوم الأحد المقبل بالإضافة إلى مواجهة ليل الفرنسي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المرجح أن تكون عودة مبابي مع ريال مدريد ضد سيلتا فيغو يوم 19 تشرين الأول المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.
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