بعد إصابته مع برشلونة.. هذا بديل تير شتيغن

استقر نادي برشلونة على حارس المرمى الذي سينضم إلى التشكيلة الأساسية، من أجل خلافة الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس الفريق، والذي تعرض لإصابة في مباراة فياريال بمسابقة الدوري الإسباني.

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وكان تير شتيغن قد تعرض لإصابة قوية في الركبة اليمنى، خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت برشلونة بمنافسه فياريال، والتي انتهت بانتصار فريقه (5-1)، إذ سيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن ثمانية أشهر.ويحق للنادي الكتالوني التعاقد مع حارس مرمى جديد لخلافة تير شتيغن، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تنص على وجود قاعدتين استثنائيتين، بشأن إمكانية ضم اللاعبين غير المسجلين في أي ناد، أو إنهاء العقد من جانب واحد أو فسخ العقد من جانب الفريق السابق للاعب.كما تنص لوائح رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" على أنه يحق للنادي المتضرر من إصابة طويلة الأمد لأحد لاعبيه أن يستبدله؛ وتمنح أيضًا الفريق المُتضرر فرصة قيد لاعب بدل المصاب في غضون 30 يومًا فقط من تاريخ الإصابة.وتواصلت إدارة برشلونة مع وكيل كل من الدولي الكوستاريكي، كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق، والبولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس السابق.وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن نهاية تدريبات أمس الثلاثاء، شهدت اجتماعًا بين المسؤولين في البلوغرانا، وكان على رأسهم البرتغالي ديكو المدير الرياضي للنادي، والمدير الفني للفريق، هانز فليك، بجانب نائب المدير الرياضي بويان كركيتش.وأوضحت الصحيفة أنّ الاختيار وقع على الحارس البولندي، فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس السابق، والذي أبدى موافقة من حيث المبدأ على الانتقال إلى النادي الكتالوني.وقالت الصحيفة المُقربة من "البارسا" إن اختيار تشيزني جاء بطلب من المدرب هانز فليك ونائب المدير الرياضي بويان كركيتش، ولكن الإدارة سوف تتخذ قريبًا القرار النهائي حول هوية الحارس الجديد للنادي.ومن بين العوامل التي تشجع برشلونة على التعاقد مع تشيزني، هو الصداقة الكبيرة التي يملكها مع مواطنه روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق، والذي سيقدم مساعدة للحارس البولندي على التأقلم السريع في برشلونة. (winwin)