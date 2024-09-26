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رياضة

سجن مشجع في إسبانيا.. ما علاقة فينيسيوس؟

Lebanon 24
26-09-2024 | 11:39
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، إدانة مشجع وجه إساءة عنصرية إلى مهاجم الفريق فينيسيوس جونيور ولاعب فياريال صمويل تشوكويزي في مباراتين بمايوركا العام الماضي والحكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
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وتم إيقاف عقوبة المعتدي، الذي لم يذكر النادي الإسباني اسمه في بيانه، بالسجن لمدة 12 شهرا بعد تقديمه خطاب اعتذار إلى فينيسيوس والخضوع لفترة تأهيل على مكافحة التمييز.

ومُنع أيضا من دخول الملاعب لمدة ثلاث سنوات.
 
وقال ريال مدريد "هذه هي الإدانة الجنائية الثالثة التي تصدر في الأشهر الأخيرة بسبب إساءات عنصرية وُجهت للاعبين في ريال مدريد".

وأضاف "ريال مدريد سيواصل العمل لحماية قيم النادي واستئصال أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة". (سكاي نيوز عربية)
 
 
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