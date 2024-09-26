سجن مشجع في إسبانيا.. ما علاقة فينيسيوس؟

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، إدانة مشجع وجه إساءة عنصرية إلى مهاجم الفريق فينيسيوس جونيور ولاعب فياريال صمويل تشوكويزي في مباراتين بمايوركا العام الماضي والحكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ.وتم إيقاف عقوبة المعتدي، الذي لم يذكر النادي الإسباني اسمه في بيانه، بالسجن لمدة 12 شهرا بعد تقديمه خطاب اعتذار إلى فينيسيوس والخضوع لفترة تأهيل على مكافحة التمييز.ومُنع أيضا من دخول الملاعب لمدة ثلاث سنوات.