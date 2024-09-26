لاعب مغربي يتعرض للإحراج.. ما علاقة مبابي؟

نفى لويس غارسيا المدير الفني لنادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني معاقبة لاعبه المغربي عبد الكبير عبقار بسبب طلبه قميص كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بعد الشوط الأول للمباراة بينهما.

وشارك عبقار أساسيا في المباراة التي خسر فيها فريقه ديبورتيفو ألافيس أمام مضيفه ريال مدريد (2-3) مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ولكن لويس غارسيا قام بسحب المدافع المغربي في بداية الشوط الثاني، لتتحدث تقارير إعلامية عن السبب وراء استبدال عبد الكبير عبقار يعود إلى طلبه قميص كيليان مبابي نجم ريال مدريد، بعد نهاية الشوط الأول.



ورصدت عدسات المصورين عبقار أثناء مغادرته الملعب في نهاية الشوط الأول، وهو يطلب قميص مبابي، وهو تقليد يقوم به اللاعبون عادة بعد انتهاء المباراة.

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وعلى الرغم من أن المدافع المغربي حصل على قميص مبابي، فإن صحيفة "الصن" البريطانية أشارت إلى أن استبداله كان على الأرجح قرارا تأديبيا من مدربه بسبب ذلك الموقف.



غير أن لويس غارسيا، نفى معاقبة عبد الكبير عبقار، وعندما سئل عن الواقعة قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا أعرف ماذا حدث في تلك اللقطة".



وأوضح: "لا أعلم إذا كان قد طلب القميص أم لا، ليست لدي أي فكرة.. لقد خرج لأنني أردت أن أقوم بتغييره، وهذا كل شيء."



وأتم: "أردت تغيير شيء ما لأنني أردت العمل على شيء آخر، شيء تكتيكي صغير، هذا كل ما في الأمر". (روسيا اليوم)