28
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رسمياً.. بيانيتش ينتقل إلى الدوري الروسي
Lebanon 24
26-09-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعاقد لاعب الوسط البوسني، المخضرم ميراليم بيانيتش، اللاعب السابق ليوفنتوس الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، اليوم الخميس، مع نادي سيسكا موسكو الروسي، ليعود بالتالي إلى أوروبا بعد رحيله عن الشارقة.
أعلن النادي الروسي عبر موقعه الرسمي، أن العقد المبرم مع اللاعب 34 عاماً سيستمر لمدة موسم، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.
وخضع بيانيتش الذي سيرتدي القميص رقم 15، للفحوصات الطبية التي تسبق توقيعه على العقد مع النادي الروسي.
Advertisement
وقد يخوض بيانيتش أول مبارياته السبت المقبل حينما سيلعب سيسكا موسكو، سادس الترتيب بفارق تسع نقاط عن المتصدر، أمام أخمات الذي يقبع في منطقة الهبوط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر لتلامذة المدارس الخاصّة... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
Lebanon 24
خبر لتلامذة المدارس الخاصّة... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
11:41 | 2024-09-26
26/09/2024 11:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. شهداء وجرحى وهذه الشخصيّة المُستهدفة
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. شهداء وجرحى وهذه الشخصيّة المُستهدفة
08:11 | 2024-09-26
26/09/2024 08:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل بدء الهجوم الإسرائيليّ على لبنان.. أميركا أرسلت رسالة إلى دولة عربيّة ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
قبل بدء الهجوم الإسرائيليّ على لبنان.. أميركا أرسلت رسالة إلى دولة عربيّة ما هو مضمونها؟
08:00 | 2024-09-26
26/09/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو المُستهدف في "غارة الضاحية الجنوبية"؟
Lebanon 24
من هو المُستهدف في "غارة الضاحية الجنوبية"؟
08:26 | 2024-09-26
26/09/2024 08:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل هذه هي نهاية حزب الله؟.. تقرير لـ"The Spectator" يُجيب
Lebanon 24
هل هذه هي نهاية حزب الله؟.. تقرير لـ"The Spectator" يُجيب
13:01 | 2024-09-26
26/09/2024 01:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
01:00 | 2024-09-27
الأغلى بين سيارات فريق ريال مدريد.. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الجديدة؟
15:59 | 2024-09-26
مانشستر سيتي يكشف تفاصيل توسعة ملعب الاتحاد
14:45 | 2024-09-26
السوبر الإفريقي.. المباراة تتزين بكأس جديدة و كرة العلا
13:30 | 2024-09-26
رسميا.. السجن والحرمان عقوبة لمشجع أهان فينيسيوس
12:57 | 2024-09-26
لاعب مغربي يتعرض للإحراج.. ما علاقة مبابي؟
11:39 | 2024-09-26
سجن مشجع في إسبانيا.. ما علاقة فينيسيوس؟
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
27/09/2024 10:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
27/09/2024 10:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
27/09/2024 10:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24