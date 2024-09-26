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رياضة

رسمياً.. بيانيتش ينتقل إلى الدوري الروسي

Lebanon 24
26-09-2024 | 23:00
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تعاقد لاعب الوسط البوسني، المخضرم ميراليم بيانيتش، اللاعب السابق ليوفنتوس الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، اليوم الخميس، مع نادي سيسكا موسكو الروسي، ليعود بالتالي إلى أوروبا بعد رحيله عن الشارقة.

أعلن النادي الروسي عبر موقعه الرسمي، أن العقد المبرم مع اللاعب 34 عاماً سيستمر لمدة موسم، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.
وخضع بيانيتش الذي سيرتدي القميص رقم 15، للفحوصات الطبية التي تسبق توقيعه على العقد مع النادي الروسي.
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وقد يخوض بيانيتش أول مبارياته السبت المقبل حينما سيلعب سيسكا موسكو، سادس الترتيب بفارق تسع نقاط عن المتصدر، أمام أخمات الذي يقبع في منطقة الهبوط.
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