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رياضة
آس توضح حقيقة مفاوضات الزمالك مع راموس
Lebanon 24
27-09-2024
|
13:45
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كشفت صحيفة آس الإسبانية، الجمعة، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك المصري مع المدافع الدولي الإسباني السابق سيرخيو راموس.
ونفت مصادر مقربة من نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق وجود أي عرض رسمي من نادي الزمالك لضم اللاعب، وفق الصحيفة.
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وأضافت المصادر أن راموس تلقى عرضا جادا من نادي العروبة في المملكة العربية السعودية.
كما أوضحت أن اللاعب وصله عرض من نادي سان دييغو بالولايات المتحدة وكذلك يجري فحص عروض من الدوري البرازيلي خلال الأسابيع الأخيرة.
كان علي هشام نصر نجل نائب رئيس نادي الزمالك قد أكد وجود مفاوضات جادة بين النادي والأسطورة الإسبانية.
وصرح علي هشام نصر لوسائل إعلام مصرية بشأن ما تردد عن مفاوضات الزمالك مع اللاعب: "هو كلام صحيح، نادي الزمالك كبير وله سمعة كبيرة خارج مصر ويستحق أكثر من المكانة التي هو فيها".
وأضاف: "سيرخيو راموس لاعب حر، ونبحث الحصول على أكبر منفعة لنادي الزمالك منه، فهي ليست فقط استفادة كروية هو لاعب يتمناه أي نادي في العالم، لكن في ظروف نادي الزمالك يمكن أن يدر دخلا للنادي في ظل ما يعانيه من أعباء مالية".
وتابع "حصل تواصل مع وكلاء مقربين من اللاعب لكننا ننتظر انتهاء مباراة السوبر مع الأهلي ثم العودة لهذا الموضوع"، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال سارية مع سيرخيو راموس حتى الآن.
(سكاي نيوز)
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