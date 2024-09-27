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رياضة
منع جماهير برشلونة من حضور مباراة خارج أرضه
Lebanon 24
27-09-2024
|
23:00
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عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) نادي برشلونة الإسباني بخوض مباراته المقبلة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا من دون حضور جمهوره، وغرّمه 11 ألف دولار بسبب رفع لافتة عنصرية، وفقا لما أعلن الجمعة.
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ورفع مشجعو النادي الكاتالوني لافتة حملت عبارة "Flick Heil" (فليك هايل)، مستوحاة من التحية النازية "Sieg Heil (زيغ هايل)"، في إشارة إلى مدرب الفريق الألماني هانزي فليك، وذلك خلال الخسارة أمام موناكو الفرنسي 1-2 في 19 الشهر الحالي.
وعلّق برشلونة في بيان: "يرفض برشلونة أي نوع من التبرير للعنف"، مضيفا أنه "سيلتزم بتطبيق هذه العقوبة".
وتابع: "سيعمل النادي على تعزيز التدابير الحالية واعتماد مبادرات إضافية مناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وتطبيق العقوبات على المسؤولين".
(سكاي نيوز)
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