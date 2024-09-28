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رياضة
في مباراة كرة قدم.. شرطية "حسناء" تخطف الأنظار تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
28-09-2024
|
01:00
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أطلت ضابطة شرطة على أرضية ملعب خلال مباراة كرة قدم في كولومبيا أمام الجماهير الجالسة في المدرجات، وأثارت ذهولهم بسبب جمالها وأناقتها.
وكانت أليكسا نارفايز تسير على طول خط الملعب في إحدى مباريات فريق أميركا دي كالي في كولومبيا.
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وخطفت الأنظار في المدرجات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت مقطع فيديو لها على "إنستغرام"، إذ يتابعها أكثر من 2 مليون.
وعلّق أحد المتابعين: أنا متأكد من أن معظم الناس لم يشاهدوا المباراة، ولكن هذا الجمال.
وانتشرت صور أليكسا بشكل كبير، وهي ترتدي زيها الرسمي على جانب الملعب.
وكشفت ضابطة الشرطة أنها من مشجعي فريق أميركا دي كالي سواء بالزي الرسمي أو غيره، إذ انتشرت لها مقاطع فيديو وهي تحتفل بأهداف الفريق رغم عملها في تأمين الملاعب، كما أنها دائما ما تنشر على "إنستغرام" صورا لها بقميص الفريق الكولومبي الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.(العربية)
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