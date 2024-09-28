Advertisement

رياضة

في مباراة كرة قدم.. شرطية "حسناء" تخطف الأنظار تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
28-09-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1253271-638630852188088070.jpg
Doc-P-1253271-638630852188088070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلت ضابطة شرطة على أرضية ملعب خلال مباراة كرة قدم في كولومبيا أمام الجماهير الجالسة في المدرجات، وأثارت ذهولهم بسبب جمالها وأناقتها.

وكانت أليكسا نارفايز تسير على طول خط الملعب في إحدى مباريات فريق أميركا دي كالي في كولومبيا.
Advertisement

وخطفت الأنظار في المدرجات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت مقطع فيديو لها على "إنستغرام"، إذ يتابعها أكثر من 2 مليون.
 
 
 
 
 
 
 
وعلّق أحد المتابعين: أنا متأكد من أن معظم الناس لم يشاهدوا المباراة، ولكن هذا الجمال.

وانتشرت صور أليكسا بشكل كبير، وهي ترتدي زيها الرسمي على جانب الملعب.

وكشفت ضابطة الشرطة أنها من مشجعي فريق أميركا دي كالي سواء بالزي الرسمي أو غيره، إذ انتشرت لها مقاطع فيديو وهي تحتفل بأهداف الفريق رغم عملها في تأمين الملاعب، كما أنها دائما ما تنشر على "إنستغرام" صورا لها بقميص الفريق الكولومبي الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.(العربية)

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2024-09-28
05:00 | 2024-09-28
03:00 | 2024-09-28
23:00 | 2024-09-27
13:45 | 2024-09-27
07:17 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24