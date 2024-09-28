قبل مواجهة ليفربول.. فيروس غامض ينتشر بين لاعبي فريق انكليزي

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أورد تقرير إخباري إنكليزي أن عددا من لاعبي نادي وولفرهامبتون تعرضوا للإصابة بفيروس غامض في معسكرهم الإعدادي لمواجهة ليفربول اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.وقال الصحفي بين دينيري من صحيفة "ذي أتلتيك" البريطانية إن فيروسا أصاب عددا من لاعبي وولفرهامبتون وسيشكل خطرا حقيقيا على مشاركتهم في مباراة يوم غد السبت أمام ليفربول.وأضاف المصدر ذاته أن حارس مرمى وولفرهامبتون دانييل بينتلي حالته مستقرة وجيدة، لكن هناك عدد كبير من اللاعبين المصابين بالمرض والذين سيحتاجون إلى فحوصات دقيقة لبيان درجة خطورة الإصابة بالفيروس.ووفقا لذات المصدر فإن بعض اللاعبين تغيبوا عن التدريبات اليوم الجمعة ما سيجعل مشاركتهم أمام رفاق محمد صلاح غدا غير مؤكدة.ويملك وولفر هامبتون أضعف خط دفاع في الدوري الإنكليزي بتلقيه 14 هدفا في 5 مباريات.ويحتل ليفربول المركز الثاني في البريمرليغ برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل و4 هزائم حتى الآن. (روسيا اليوم)