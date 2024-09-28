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رياضة

على أرض أوساسونا.. برشلونة سقط!

Lebanon 24
28-09-2024 | 23:49
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فاجأ أوساسونا ضيفه برشلونة بتغلّبه عليه (4-2) اليوم السبت في المرحلة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبذلك تكبّد الفريق الكاتالوني هزيمته الأولى في الليغا خلال الموسم الحالي.
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وبهذه النتيجة تجمّد رصيد البلوغرانا عند 21 نقطة لكنّه بقي متصدّراً للمسابقة المحلية بفارق أربع نقاط عن ملاحقه المباشر ريال مدريد الذي يواجه مستضيفه أتلتيكو مدريد الأحد.

أمّا أوساسونا فقد رفع رصيده إلى 14 نقطة في المرتبة السادسة مؤقتاً.

وسجل للفريق الفائز أنتي بوديمير (18 و72 من ركلة جزاء) وبريان ثاراغوثا (28) وأبيل بريتونس (85).

في المقابل بصم كلّ من باو فيكتور (53) ولامين جمال (89) على هدفي الخاسر. (بي إن سبورتس)

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