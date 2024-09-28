27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
7
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
على أرض أوساسونا.. برشلونة سقط!
Lebanon 24
28-09-2024
|
23:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأ أوساسونا ضيفه برشلونة بتغلّبه عليه (4-2) اليوم السبت في المرحلة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبذلك تكبّد الفريق الكاتالوني هزيمته الأولى في الليغا خلال الموسم الحالي.
Advertisement
وبهذه النتيجة تجمّد رصيد البلوغرانا عند 21 نقطة لكنّه بقي متصدّراً للمسابقة المحلية بفارق أربع نقاط عن ملاحقه المباشر ريال مدريد الذي يواجه مستضيفه أتلتيكو مدريد الأحد.
أمّا أوساسونا فقد رفع رصيده إلى 14 نقطة في المرتبة السادسة مؤقتاً.
وسجل للفريق الفائز أنتي بوديمير (18 و72 من ركلة جزاء) وبريان ثاراغوثا (28) وأبيل بريتونس (85).
في المقابل بصم كلّ من باو فيكتور (53) ولامين جمال (89) على هدفي الخاسر. (بي إن سبورتس)
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت عن عملية اغتيال نصرالله.. "عملاء ومعلومات"!
Lebanon 24
مفاجآت عن عملية اغتيال نصرالله.. "عملاء ومعلومات"!
14:20 | 2024-09-28
28/09/2024 02:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب: ساعات مزلزلة قادمة
Lebanon 24
وهاب: ساعات مزلزلة قادمة
05:42 | 2024-09-28
28/09/2024 05:42:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة "قيادي" عُثرت مع جثمان نصرالله.. لمن تعود؟
Lebanon 24
جثة "قيادي" عُثرت مع جثمان نصرالله.. لمن تعود؟
09:05 | 2024-09-28
28/09/2024 09:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من "الحزب" بعد إعلان استشهاد نصرالله.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ جديد من "الحزب" بعد إعلان استشهاد نصرالله.. هذا ما جاء فيه
09:26 | 2024-09-28
28/09/2024 09:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش الإسرائيلي لسكان مناطق لبنانية: لإخلائها فوراً!
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش الإسرائيلي لسكان مناطق لبنانية: لإخلائها فوراً!
12:11 | 2024-09-28
28/09/2024 12:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:00 | 2024-09-28
نادي الزمالك بطلا لكأس السوبر الإفريقي (فيديو)
05:00 | 2024-09-28
قبل مواجهة ليفربول.. فيروس غامض ينتشر بين لاعبي فريق انكليزي
03:00 | 2024-09-28
مفاوضات نادي الزمالك مع راموس.. هذه حقيقتها
01:00 | 2024-09-28
في مباراة كرة قدم.. شرطية "حسناء" تخطف الأنظار تعرفوا إليها (صور)
23:00 | 2024-09-27
منع جماهير برشلونة من حضور مباراة خارج أرضه
13:45 | 2024-09-27
آس توضح حقيقة مفاوضات الزمالك مع راموس
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
29/09/2024 09:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
29/09/2024 09:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
29/09/2024 09:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24