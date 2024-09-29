آرسنال يستعيد نغمة الانتصارات

استعاد آرسنال نغمة الانتصارات في البريميرليغ بتغلّبه على ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف لهدفين اليوم السبت في المرحلة السادسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وبصم كلّ من غابرييل مارتينيلي (20) ولياندرو تروسارد (45+1) وويلفريد نديدي (90+4 خطأ في مرمى فريقه) وكاي هافيرتس (90+9) على أهداف آرسنال.في المقابل وقّع جيمس جاستن على هدفي ليستر سيتي (47 و63).وكان فريق "الغانرز" قد انقاد للتعادل (2-2) أمام مستضيفه مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة من مواجهة المرحلة الخامسة للبريميرليغ.وهو الفوز الرابع للمدفعجية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي الثاني ونقطة عن ليفربول المتصدّر.أمّا ليستر سيتي فقد تكبدّ هزيمته الثالثة في المسابقة المحلية هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات ليتجمّد رصيده عند 3 نقاط في المرتبة السادسة عشرة. (بي إن سبورتس)