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رياضة
ريال مدريد يرفض طلب مبابي.. ما السبب؟
Lebanon 24
29-09-2024
|
07:29
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منع مسؤولو ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق، من حضور مباراة الديربي أمام أتلتيكو، غدا الأحد، ضمن منافسات الجول الثامنة من الليجا.
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، طلب مبابي حضور المباراة من مدرجات ميتروبوليتانو نظرا لعدم قدرته على خوض أول ديربي له في مدريد، بسبب الإصابة.
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وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد فضلوا رفض طلب اللاعب لتجنب أي تصرف عدائي من الجماهير، خصوصا بعد عدة حوادث وقعت خلال المواجهات الأخيرة بين منافسي العاصمة الإسبانية، لا سيما ضد فينيسيوس جونيور. (كووورة)
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