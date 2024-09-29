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يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، سيفوز بجائزة "الكرة الذهبية 2024".ويعد فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 24 عاما، أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة "البالون دور" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية هذا العام، من أصل 30 لاعبا دخلو قائمة المرشحين.وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي المكرس لـ"ديربي" مدريد المرتقب بين الفريق الملكي ومضيفه أتلتيكو مدريد: "أعتقد أن فينيسيوس سيفوز بجائزة الكرة الذهبية، إنه يستحق الفوز بها بفضل ما قدمه العام الماضي، خاصة في دوري أبطال أوروبا، إذ قادنا للفوز بأهدافه في الدور نصف النهائي والنهائي".وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم (65 عاما): "وإن لم يفز بها فلن يحدث شيء ، نحن سنواصل وهو سيستمر أيضا".