مباراة عصيبة.. ديربي مدريد انتهى بورقة بيضاء ومقذوفات طالت كورتوا (فيديو)

عادل أتليتيكو مدريد جاره وضيفه ريال مدريد حامل اللقب، في الرمق الأخير (1-1) الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل الهدف الوحيد للفريق الملكي قلب الدفاع البرازيلي إيدير ميليتاو 64، بعدها بدقائق أوقف الحكم ماتيو بوسكيتس (68) المباراة بعد إلقاء بعضٌ من جماهير الأتليتي المقذوفات احتجاجاً على تضييع كورتوا للوقت.
وقام دييغو سيميوني ولاعبيه بتهدئة الجماهير، لكن الحكم قرر إيقاف اللعب والدخول إلى غرف الملابس لبعض دقائق قبل أن يستأنف اللعب.
وحاول أصحاب الأرض العودة بالنتيجة بعد استكمال اللعب، فحققوا مرادهم بالدقيقة 90+5 من قبل الأرجنتيني البديل آنخيل كوريا بهدف لم يحتسبه الحكم في البداية بداعي التسلل ليتم تأكيده بعد العودة لتقنية الفيديو.
ولأول مرة يسجل أتلتيكو مدريد هدفاً في الوقت المحتسب بدل من ضائع على أرضه في ديربي ضج ريال مدريد في القرن الحادي والعشرين.
وطرد الحكم لاعب أتلتيكو مدريد ماركوس يورنتي بعد تدخله العنيف على غارسيا وهو أول طرد ليورنتي في مسيرته الاحترافية.
وصار رصيد ريال مدريد 18 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة، أما أتليتيكو فصار رصيده 16 في المركز الثالث. (بي إن سبورتس)