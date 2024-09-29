مباراة عصيبة.. ديربي مدريد انتهى بورقة بيضاء ومقذوفات طالت كورتوا (فيديو)

عادل أتليتيكو مدريد جاره وضيفه ريال مدريد حامل اللقب، في الرمق الأخير (1-1) الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد للفريق الملكي قلب الدفاع البرازيلي إيدير ميليتاو 64، بعدها بدقائق أوقف الحكم ماتيو بوسكيتس (68) المباراة بعد إلقاء بعضٌ من جماهير الأتليتي المقذوفات احتجاجاً على تضييع كورتوا للوقت.

أول هدف في ديربي مدريد بأقدام ميليتاو #الدوري_الإسباني #ديربي_مدريد pic.twitter.com/f0CJVJGonD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 29, 2024 Advertisement وقام دييغو سيميوني ولاعبيه بتهدئة الجماهير، لكن الحكم قرر إيقاف اللعب والدخول إلى غرف الملابس لبعض دقائق قبل أن يستأنف اللعب.

توقف مباراة ديربي مدريد بعد إلقاء مقذوفات على كورتوا



سيميوني يتوجه إلى المدرجات لتهدئة الجماهير #الدوري_الإسباني #ديربي_مدريد pic.twitter.com/nI2Ap3VrAN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 29, 2024 وحاول أصحاب الأرض العودة بالنتيجة بعد استكمال اللعب، فحققوا مرادهم بالدقيقة 90+5 من قبل الأرجنتيني البديل آنخيل كوريا بهدف لم يحتسبه الحكم في البداية بداعي التسلل ليتم تأكيده بعد العودة لتقنية الفيديو.