على أرضه وأمام جمهوره.. هزيمة قاسية تهزّ اليونايتد

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة على ملعبه "أولد ترافورد" أمام توتنهام هوتسبير الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

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وسجّل الويلزي برينان جونسون (3) والسويدي ديان كولوشيفسكي (48) ودومينيك سولانكي (78) أهداف اللقاء الذي أكمله يونايتد بعشرة لاعبين لطرد البرتغالي برونو فرنانديش (42).وازداد الضغط على المدرب الهولندي إريك تن هاغ بعد تعادلين مخيبين ضد كريستال بالاس في الدوري وتفينتي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وتراجع يونايتد إلى المركز الثاني عشر بسبع نقاط فقط، في حين تقدّم توتنهام إلى المركز الثامن بعشر نقاط. (بي إن سبورتس)