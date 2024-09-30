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رياضة

أليغري مرشح لخلافة تين هاغ

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:44
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بات ماسيمليانو أليغري المدرب السابق ليوفنتوس، أحد المرشحين البارزين لتولي المنصب الفني لمانشستر يونايتد، في حالة إقالة الهولندي إريك تين هاغ.

وتعرض الشياطين الحمر لهزيمة مدوية على أرضه وبين جماهيره ضد توتنهام هوتسبير، بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، بالجولة السادسة من الدوري الإنكليزي.
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وتتزايد الضغوط على تين هاغ في ظل سوء النتائج التي يحققها الفريق بمختلف البطولات، حيث يحتل الفريق المركز الـ12 بالبريميرليغ برصيد 7 نقاط من 6 مباريات.

وبحسب ما أورده موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن المباريات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل المدرب الهولندي، بعد البداية الكارثية للموسم الجاري.

وأضاف "الشخصيات البارزة في مانشستر يونايتد يعتقدون أن أليغري قد يكون الشخصية المناسبة لتولي المسؤولية".

وتابع "قد يكون ماسيمليانو على قائمة اليونايتد ليخلف تين هاغ إذا فشل الأخير في تحويل دفة الأمور بعد البداية السيئة للموسم". (كووورة)
 
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