تصرف يكلف مورينيو البطاقة الصفراء.. ماذا فعل؟

عاد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه التركي ليتصدر عناوين الأخبار من جديد، بعد تلقيه بطاقة صفراء غريبة خلال مواجهة أنطاليا سبور أمس الأحد.



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وقرر مورينيو الاعتراض على قرار حكم المباراة بطريقة مبتكرة، وذلك بعدما قرر الحكم إلغاء هدف آخر، بداعي التسلل، ليقوم المدرب البرتغالي بوضع حاسوبه الشخصي أمام كاميرا الناقل الرسمي، وتتضمن إعادة للقطة الهدف الملغي، الأمر الذي دفع الحكم لتوجيه بطاقة صفراء إليه. وانتزع فنربخشة فوزا ثمينا خارج أرضه، أمام أنطاليا سبور بهدفين دون رد، ضمن الجولة السابعة من سوبر ليغ، والتي أقيمت على ملعب "أنطاليا الجديد".وقرر مورينيو الاعتراض على قرار حكم المباراة بطريقة مبتكرة، وذلك بعدما قرر الحكم إلغاء هدف آخر، بداعي التسلل، ليقوم المدرب البرتغالي بوضع حاسوبه الشخصي أمام كاميرا الناقل الرسمي، وتتضمن إعادة للقطة الهدف الملغي، الأمر الذي دفع الحكم لتوجيه بطاقة صفراء إليه.

وقام مورينيو بذلك ليؤكد وجهة نظره بأن مهاجم فريقه إيدين دزيكو لم يكن في الواقع في وضع تسلل، حيث لم يسبق مدافع أنطاليا سبور.

وفي حديثه للصحافة بعد المباراة، لم يتراجع مورينيو عن موقفه، رغم فوز فريقه 2-0، وقال: "لا يوجد تسلل، الظهير الأيسر كان في موقف لم يكن فيه دجيكو متسللا، ومن وجهة نظرنا مع الكاميرا الفنية، كان ذلك واضحا بالنسبة لنا". (روسيا اليوم)